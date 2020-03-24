Фехтовальщик российской сборной заподозрил у себя коронавирус

24.03.2020, 8:08, Новости дня

Саблист сборной РФ Дмитрий Даниленко заявил, что у него, а также у живущей с ним шпажистки сборной Дарьи Мартынюк появились симптомы коронавирусной инфекции, но на данный момент они еще не смогли сдать соответствующий тест.

Даниленко в составе мужской сборной РФ по сабле выступал на этапе Кубка мира в Люксембурге, турнир завершился 8 марта. Мартынюк с 6 по 8 марта участвовала в гран-при по фехтованию на шпагах. После проведения турнира стало известно, что у трех китайских и трех корейских спортсменов после возвращения из Венгрии нашли коронавирус.

«В начале марта мы прилетели с соревнований в Европе. Даша выступала в Венгрии, где позже были подтверждены шесть случаев коронавируса. У меня соревнования проходили в Люксембурге, а домой обратно наша команда добиралась через Германию, после чего прошел недельный сбор на «Озере Круглом». После этого мне позвонили из департамента здравоохранения города Москвы и сказали, что я нахожусь на карантине. Мы просидели, как и положено, две недели», – передает РИА «Новости» слова Даниленко.

По словам спортсмена, последние три дня у него повышенная температура, у его подруги она держится выше нормы два дня.

«Не могу сказать, что кто-то из нас чувствует себя плохо. Просто кашель появился и повышенная температура – 37 градусов и чуть выше. Вчера был последний день моего карантина, температура по-прежнему повышена», – рассказал Даниленко.

Саблист сообщил о проблеме своему врачу, после чего было решено вызвать скорую. «Мы проживаем в Химках, а прописка у нас в Москве. Приехала скорая помощь, и нам сказали, что нам лучше, если есть машина, завтра ехать по месту прописки в Москву и вызывать специальную службу», – сообщил спортсмен.

При этом он отметил, что врач обычной скорой не услышал у них в легких хрипов. Даниленко добавил, что он и Мартынюк хотят сдать анализы, чтобы убедиться, что не больны COVID-19.

««Все-таки температура откуда-то появилась, несмотря на то, что мы неделю находились дома и соблюдали карантин. Я думаю, завтра, когда горячая линия заработает, мы попробуем все-таки связаться с этой службой и сдать нужные анализы», – заключил саблист.

Ранее президент РФ Владимиру Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем, призвав не верить каким-либо вбросам и фейкам.