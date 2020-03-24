 

Стали известны подробности о подозреваемых в подготовке взрыва студентах на Сахалине

24.03.2020, 8:08, Новости дня

Один из студентов, задержанных ФСБ на Сахалине по подозрению в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение, был отчислен в прошлом году из Сахалинского горного техникума, сообщил представитель учреждения.

Подозреваемого отчислили в сентябре. Вся информация о задержанных была передана в региональное минобразования, передает РИА «Новости».

Представитель министерства сообщил, что один из задержанных – студент, второй – нет, ситуация с подростками «взята на контроль».

Учащийся техникума рассказал, что один из задержанных вел себя довольно странно, «спокойно» и «как заторможенный». При этом «одевались они обычно, из толпы не выделялись».

Отмечается, что подросток был замкнут, его круг общения в техникуме состоял из пяти человек. Кроме того, у обоих задержанных не было девушек, ни в каких группах они не состояли.

«Говорят, что изначально он (один из задержанных студентов) подшутил – сказал техничке, что якобы взорвет техникум, потом в итоге сказал, что это шутка. Техничка сказала охране, директору. Директор сообщил в ФСБ, чтобы за тем следили. Говорят, что он «состоял на учете» в ФСБ, за ним следили, а тут решили проверить и задержали», – отметил источник.

Ранее стало известно, что на Сахалине задержаны двое студентов, которые планировали совершить вооруженное нападение на учебное заведение.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / На авиазаводе «Мотор Сич» в Запорожье обрушилась часть кирпичной конструкции

02.02 / Колонна турецкой военной бронетехники пересекла границу с Сирией

27.02 / Логинов и Касперович идут в суд. Иск будет подан на “стукача” из IBU

27.02 / В Польше опровергли случай коронавируса

20.03 / Число зараженных коронавирусом в России вторые сутки подряд растет на четверть, их уже 253 человека

28.02 / США и Латвия подписали декларацию о безопасности 5G-технологий

17.03 / Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта Украины

13.03 / НБУ объявил аукцион по продаже валюты. Сумма интервенций Нацбанка за неделю превысит $1 млрд

20.02 / Экс-советник Трампа приговорен к 40 месяцам тюрьмы

27.02 / Foreign Policy – иностранное вмешательство начинается дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска