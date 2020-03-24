 

Один из подозреваемых в подготовке нападения на техникум на Сахалине не был его студентом

24.03.2020, 8:01, Новости дня

Один из молодых людей, которых ФСБ задержала на Сахалине по подозрению в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение, в 2019 году был отчислен из Сахалинского горного техникума. Об этом СМИ сообщил представитель техникума.

Как уточняется, подозреваемого отчислили еще в сентябре. Всю информацию о задержанных передали в Министерство образования региона.

Представитель министерства рассказал журналистам, что один из задержанных является студентом техникума, второй – нет, и отметил, что ситуацию с молодыми людьми "взяли на контроль".

В понедельник, 23 марта ФСБ заявил о задержании на Сахалине двух молодых людей, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на техникум. В процессе обысков у них изъяли промышленный детонатор, взрывчатые вещества, предположительно, самодельные взрывчатые устройства, обрез охотничьего ружья, патроны, а также средства связи, передает РИА Новости.



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