Заболевшие коронавирусом приморцы прилетели из Москвы

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24.03.2020, 8:01, Новости дня

Жительницы Приморья, у которых официально подтвердился коронавирус, прилетели из Москвы 16 марта. Об этом сообщают "Вести:Приморье". Заболевшие находятся в Краевой клинической больнице № 2.

Обе женщины младше 60 лет. Инфекция протекает в легкой форме, отметили в министерстве здравоохранения. Одна гражданка прилетела из Мексики и возвращалась с пересадками через Европу и Москву. Выявлено 30 людей, с которыми она близко общалась. Сейчас все граждане, контактировавшие с заболевшими, находятся на самоизоляции.

Вторая женщина вернулась из круиза по Европе. В круг ее близкого общения входило двое. Выявлением всех, кто летел с заболевшей одним рейсом из Москвы, сейчас занимаются. Личности некоторых будут установлены через МВД.

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ГТРК "Владивосток"



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