Роскачество рассказало, как защититься от вирусов при покупке продуктов

24.03.2020, 7:53, Новости дня

Специалисты Роскачества рекомендуют заказывать продукты через онлайн-сервис доставки в связи со вспышкой коронавируса. При этом они рассказали о правилах безопасности при заказе продуктов.

В ведомстве отметили, что в настоящее время службы доставки работают в режиме сверхвысокой нагрузки, поэтому заказ придется ждать долго. Иногда срок превышает несколько недель. В связи с этим Роскачество советует заранее продумать необходимый список продуктов, передает РИА «Новости».

Специалисты рекомендуют просить курьера не передавать заказ из рук в руки, а оставить его у двери. Чтобы избежать контакта при расчете бумажными купюрами, заказ лучше всего оплачивать заранее.

При походе в магазин нужно выбрать время, когда там меньше всего людей, а расплачиваться – картой или приложением на смартфоне. Кроме того, необходимо использовать антисептические гели.

После того как вы купили товар, его необходимо тщательно промыть. Поверхности, на которые вы выкладывали продукты, лучше протереть.

«Шанс, что вирус попадет на стол или кухонный гарнитур, минимален, но лучше и его свести к минимуму», – считают эксперты.

Огурцы, помидоры, перец и зелень перед употреблением стоит замочить в воде на 10-15 минут, а затем промыть под струей проточной воды. Для мытья овощей со съедобной кожицей лучше использовать нейтральное мыло типа детского.

Ранее Роскачество протестировало молоко жирностью 3,2% шести популярных брендов и обнаружило в одном из товаров кишечную палочку.