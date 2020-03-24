 

Роскачество рассказало, как защититься от вирусов при покупке продуктов

24.03.2020, 7:53, Новости дня

Специалисты Роскачества рекомендуют заказывать продукты через онлайн-сервис доставки в связи со вспышкой коронавируса. При этом они рассказали о правилах безопасности при заказе продуктов.

В ведомстве отметили, что в настоящее время службы доставки работают в режиме сверхвысокой нагрузки, поэтому заказ придется ждать долго. Иногда срок превышает несколько недель. В связи с этим Роскачество советует заранее продумать необходимый список продуктов, передает РИА «Новости».

Специалисты рекомендуют просить курьера не передавать заказ из рук в руки, а оставить его у двери. Чтобы избежать контакта при расчете бумажными купюрами, заказ лучше всего оплачивать заранее.

При походе в магазин нужно выбрать время, когда там меньше всего людей, а расплачиваться – картой или приложением на смартфоне. Кроме того, необходимо использовать антисептические гели.

После того как вы купили товар, его необходимо тщательно промыть. Поверхности, на которые вы выкладывали продукты, лучше протереть. 

«Шанс, что вирус попадет на стол или кухонный гарнитур, минимален, но лучше и его свести к минимуму», – считают эксперты.

Огурцы, помидоры, перец и зелень перед употреблением стоит замочить в воде на 10-15 минут, а затем промыть под струей проточной воды. Для мытья овощей со съедобной кожицей лучше использовать нейтральное мыло типа детского.

Ранее Роскачество протестировало молоко жирностью 3,2% шести популярных брендов и обнаружило в одном из товаров кишечную палочку.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / В РФ изменятся правила выдачи лицензий на оружие

24.02 / Израильская ПВО перехватила не все ракеты из Газы

07.02 / Гендиректор Credit Suisse уходит в отставку на фоне скандала вокруг банка

09.02 / Специальный репортаж из КНР: есть признаки того, что вирус скоро будет побежден

10.02 / 616 тысяч за двоих: в Думу внесена поправка о расширении программы маткапитала

12.02 / Врачи объяснили, чем особо опасен храп

04.03 / Депутат Госдумы записал для россиян видеоинструкцию по коронавирусу в TikTok

23.03 / В РФ подорожали некоторые автомобили Kia

14.02 / В Подмосковье поймали финансиста ИГ

05.03 / США продлили на год санкции в отношении Венесуэлы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска