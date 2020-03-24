 

Мадонна из ванны назвала коронавирус «великим уравнителем»

24.03.2020, 7:48, Новости дня

Певица Мадонна заявила, что коронавирус «нас всех уравнял во многих отношениях».

Как передает NME, поп-дива разместила у себя в Twitter ролик, в котором она сидит в ванне с лепестками роз, и озаглавила его «Нет дискриминации».

«COVID-19 не интересно, сколько у вас денег, насколько вы знамениты, смешны и умны, где живете, сколько вам лет и какой вы рассказчик. Он – великий уравнитель <…> если корабль тонет, то тонут все, кто на нем находится», – передает РИА «Новости» сообщение певицы.

No-Discrimination- Covid-19!! #quarantine #covid_19 #staysafe #becreative #brianeno pic.twitter.com/tvdzeJ7vv9

— Madonna (@Madonna) March 22, 2020

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 тыс. человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Детдом вместо бабушки: опека забрала детей из-за маленькой квартиры

10.02 / Авария на Кутузовском: в погоне за выручкой таксисты жертвуют жизнями

13.02 / Россия заявила о готовности укрепить оборону Кубы

20.02 / Банк Morgan Stanley покупает E-Trade за 13 миллиардов долларов

20.02 / Путин разъяснил различия между должностью зампреда СБ и постом вице-президента

04.03 / В Черновцах соседи инфицированного коронавирусом мужчины требуют изолировать его жену в больнице

19.02 / Эксперты клуба “Валдай” обсудили политическую обстановку на Ближнем Востоке

06.02 / Страны ЕС призывают Еврокомиссию смягчить правила слияний

08.02 / Байден призвал сохранить НАТО для противостояния РФ в Европе

28.02 / Российские туроператоры попросили господдержку из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска