Мадонна из ванны назвала коронавирус «великим уравнителем»

24.03.2020, 7:48, Новости дня

Певица Мадонна заявила, что коронавирус «нас всех уравнял во многих отношениях».

Как передает NME, поп-дива разместила у себя в Twitter ролик, в котором она сидит в ванне с лепестками роз, и озаглавила его «Нет дискриминации».

«COVID-19 не интересно, сколько у вас денег, насколько вы знамениты, смешны и умны, где живете, сколько вам лет и какой вы рассказчик. Он – великий уравнитель <…> если корабль тонет, то тонут все, кто на нем находится», – передает РИА «Новости» сообщение певицы.

No-Discrimination- Covid-19!! #quarantine #covid_19 #staysafe #becreative #brianeno pic.twitter.com/tvdzeJ7vv9

— Madonna (@Madonna) March 22, 2020

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 тыс. человек.