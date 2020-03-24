США присоединились к призывам перенести Олимпиаду из-за коронавируса

24.03.2020, 7:25, Новости дня

Организаторы Олимпийских игр в США присоединились к призывам перенести летние Олимпийские игры 2020 года в Токио из-за пандемии коронавируса.

Тем временем, как предполагает один из бывших членов Международного олимпийского комитета Дик Паунд, МОК решил отложить соревнования, скорее всего, на год.

Такие крупные спортивные державы, как Австралия и Канада, в понедельник отказались от участия в соревновниях. На этом фоне организаторы столкнулись с нарастающими требованиями перенести Игры – впервые за их 124-летнюю современную историю.

Олимпийский и Паралимпийский комитет США заявил, что он прислушался к мнению спортсменов и воодушевлен взятым более четким курсом на отсрочку.

«Главный вывод, который мы сделали на основе этой широкой реакции атлетов, состоит в том, что даже если нынешние значительные проблемы медицинского характера могут быть устранены к концу лета, огромные сбои в тренировочной среде, системе допинг-контроля и отборочном процессе нельзя будет преодолеть удовлетворительным образом», – говорится в заявлении комитета.

Паунд заявил Reuters, что перенос Игр на один год представляется лучшим решением. Это означает, что соревнования, запланированные на 24 июля – 9 августа, скорее всего, пройдут летом 2021 года.

«Я прихожу к такому выводу, [что будет отсрочка]», – заявил Паунд в телефонном интервью, после того как МОК объявил в воскресенье, что он приступает к усиленной «разработке сценариев», включая возможный перенос соревнований.

«Изучив коммюнике МОК, можно сделать вывод, что если вы собираетесь что-то отменить, то вы бы просто отменили это, и в этом случае нет никаких планов на будущее, – добавил Паунд. – С другой стороны, если вы собираетесь достичь изначально поставленной цели, то есть провести Игры [в срок], то нет причины выпускать заявление, потому что вы уже делали это на протяжении последних нескольких недель».

Япония и МОК заявили, что вариант полной отмены Олимпиады не рассматривается.

Но подобрать новые даты может быть сложной задачей, поскольку календарь соревнований на лето 2021 года уже заполнен, а на 2022 год запланированы чемпионат мира по футболу и зимние Олимпийские игры в Пекине.

Правительство Японии ведет переговоры с МОК о том, чтобы перенести Олимпиаду не более чем на год, сообщила во вторник газета «Санкэй симбун». Издание добавило, что проведенный соцопрос показал, что около 70 процентов японцев считают целесообразным перенос Олимпиады.

Паунд отметил, что перед окончательной доработкой плана необходимо провести консультации со многими заинтересованными сторонами, включая организационные комитеты, спортсменов, вещательные компании и спортивные федерации. По его словам, есть первые признаки готовности согласиться с проведением Олимпиады в 2021 году.

Перенос Олимпиады станет ударом для Японии как страны-хозяина, которая вложила в организацию более 12 миллиардов долларов, и на карту поставлены огромные суммы спонсоров и вещателей.

Олимпийские игры никогда не переносились, хотя соревнования отменялись полностью во время двух мировых войн – в 1916, 1940 и 1944 годах.

Крупные бойкоты соревнований негативно отразились на Олимпиадах в Москве и Лос-Анджелесе в 1980 и 1984 годах, соответственно.