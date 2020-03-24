 

Ростех нашел замену китайским комплектующим на фоне коронавируса

24.03.2020, 7:16, Новости дня

Все контракты в рамках международного сотрудничества по линии Ростеха выполняются, ряду китайских комплектующих подыскали замену в связи с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Работа идет в штатном режиме. Принимаются все необходимые меры для повышения уровня защиты персонала и организации бесперебойной работы предприятий промышленности. Существенных негативных последствий мы пока не видим. Мы успеваем оперативно реагировать на ситуацию в мире и вносить коррективы в работу с поставщиками. Там, где необходимо, проработаны альтернативные источники комплектующих, в частности, китайских», – передает РИА «Новости» сообщение Ростеха.

В госкорпорации добавили, что делается все, чтобы текущая ситуация не повлияла на выполнение контрактных обязательств перед зарубежными заказчиками.

«В частности, в условиях затрудненных взаимных визитов в рамках военно-технического сотрудничества усилены контакты по линии постояннодействующих представительств госкорпорации «Ростех» за рубежом и представительств иностранных партнеров в России. Об отмене или срыве обязательств по действующим экспортным контрактам речи не идет», – сказали в госкорпорации.

В понедельник в госкорпрации сообщили, что «Росхимзащита» (входит в Ростех) разработала противовирусный комбинезон для защиты медицинских работников.



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