На Донбассе боевики запустили ракету в авто с украинскими военными, два человека пострадали – штаб ООС

24.03.2020, 7:10, Новости дня

23 марта вблизи населенного пункта Шумы Донецкой области боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль ЗИЛ-131, перевозивший продовольствие. Об этом проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

“Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты двое украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. Состояние здоровья воинов удовлетворительное. Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются”, – рассказали в пресс-центре.

В штабе добавили, что с начала суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.

“Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия”, – сообщили в пресс-центре.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.