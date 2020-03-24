 

В Польше будут проверять соблюдение карантина по селфи

24.03.2020, 7:10, Новости дня

В Польше запустили приложение “Домашний карантин”, по которому планируют отслеживать соблюдение самоизоляции поляками. Об этом сообщается на сайте министерства цифровой информации Польши.

Приложение должны использовать те, кто прибыл из-за границы и находится на 14-дневном карантине. Время от времени им необходимо будет делать селфи для того, чтоб подтвердить, что они дома. На это отводится 20 минут после получения соответствующего сообщения. Если в установленный срок снимок не сделан, это будет сигналом для полиции, что необходимо проверить, не нарушены ли правила карантина.

В министерстве добавили, что приложением могут пользоваться только те, кто находится на карантине, так как оно подключено к базе данных телефонных номеров этих людей.

Также в министерстве уточнили, что штраф за нарушение правил карантина может достигать 5 тыс. крон (32 тыс. грн).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 340 тыс., умерло 14 765 человек.

В Польше заражено болезнью 692 человека, из них восемь умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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