Китайский Wuling показал свой первый электрокар

24.03.2020, 7:09, Разное

Китайские разработчики из бренда Wuling впервые опубликовали фотографии своего будущего электрокара EV. Несмотря на очевидную компактность, автомобиль, скорее всего, будет 4-местным.

При работе над машиной специалисты вдохновились японскими кей-карами. Например, электромобиль от Wuling обладает правильной геометрией: прямыми углами, строгими линиями и прочими параметрами. Название транспортного средства пока не раскрывается. Длина китайского электрокара составит чуть более 2,9 метра: впрочем, и этого хватит для размещения четырех человек, отметили эксперты.

Оказывается, будущий автомобиль почти на 22 сантиметра линнее того же миниатюрного ситикара Smart Fortwo. Транспортное средство оснастят аккумулятором на 9 или 14 кВт⋅ч, а мощность электродвигателя едва превысит 26 лошадиных сил. Большее количество подробностей о новинке будет раскрыто уже в скором времени.