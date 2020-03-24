 

Телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась советами во время карантина

24.03.2020, 7:09, Разное

Телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась полезными советами, помогающими наладить порядок в семье и хорошее самочувствие. Близкие с удовольствием поддерживают её начинания.
О правилах, которым следует семья бывшей спортсменки, Ляйсан Утяшева пояснила поклонникам в Instagram-аккаунте. Необходимость соблюдать совместно выработанный график телеведущая и её супруг Павел Воля поняли буквально через пару дней вынужденной самоизоляции. Обстановку в доме они назвали «хаосом». В графике нашлось время для перекусов, физических упражнений, уроков детей, творческого отдыха. Распорядок дня, считает телеведущая, помогает выполнить множество дел, не оставляя возможности для скуки и безделья. В культурную программу входит игра по вечерам с детьми – 6-летним сыном Робертом и 4-летней дочерью Софией в шахматы. Их польза для развития мышления известна всем, как и чтение книг.

Большое внимание известная в прошлом гимнастка уделяет физической культуре. Благодаря универсальному тренажеру — роллу для тренировок, она привлекла к занятиям всю семью. Лично для неё недорогое устройство «заменяет несколько часов хорошего массажа», устраняя периодические боли в спине. Поклонникам настолько понравился ролл, что они буквально засыпали Утяшеву вопросами.

Режим помогает и вовремя питаться, а благодаря свободному времени можно побаловать семью чем-то «вкусненьким». Особенно любят её домашние картофельную «пиццу» с овощами. Сама же хозяйка предпочитает на ужин авокадо. О его пользе для здоровья Утяшева подготовила поклонникам настоящую «лекцию». Фанаты с благодарностью обещали воспользоваться полезными советами своего кумира.



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