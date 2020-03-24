 

Более 90% зараженных коронавирусом в Китае выздоровели

24.03.2020, 7:08, Новости дня

Число больных коронавирусом в Китае с каждым днем снижается, в настоящий момент в больницах остаются 4 тыс. 735 человек, сообщил госкомитет страны по вопросам здравоохранения.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 тыс. 171, из них 73 тыс. 159 человек излечились и были выписаны из больниц, что составляет 90,13% от общего числа заболевших, передает РИА «Новости».

Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй были зарегистрированы 13 тыс. 370 случаев заражения, из них 117 – с летальным исходом, смертность составила 0,87%. В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, был выявлен 67 тыс. 801 случай заражения, 3 тыс. 160 человек скончались, смертность составила 4,66%.

При этом в городе Ухань провинции Хубэй смертность составила 5,04%. Всего эпидемия унесла жизни уже 3 тыс. 277 человек, смертность в среднем по стране составила 4,03%.

Тем временем Южная Корея за сутки зарегистрировала 76 новых случаев заражения коронавирусом и 341 выздоровевшего, общее число зараженных выросло до 9 тыс. 37 человек, скончались 120, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения республики.

Напомним, в мире коронавирусом заразились более 330 тыс. человек, свыше 14,5 тыс. человек скончались.



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