Технологии: Ртутный градусник на 40 человек и выезды без профилактики. Российские врачи рассказали о нехватке средств защиты от коронавируса

24.03.2020, 6:49, Разное

В российских больницах не хватает масок-респираторов и других средств защиты врачей. Об этом Настоящему Времени рассказали медики из разных городов. Фельдшеры скорой помощи, которые выезжают к самым разным больным, опасаются, что сами могут стать разносчиками вируса.

Один ртутный градусник на все отделение

Московский врач-нейрохирург Всеволод Шурхай пожаловался в прокуратуру и Роспортебнадзор на нехватку средств защиты. Шурхай работает работает в научно-консультативном отделении Центра нейрохирургии имени академика Бурденко в Москве часто принимает пожилых пациентов.

По словам Шурхая, в его отделении врачам не хватает масок-респираторов и нет ультрафиолетовых ламп, которые очищают воздух, хотя по распоряжению главного санитарного врача Москвы столичные больницы должны быть обеспечены как лампами, так и другими средствами защиты. Кроме того, рассказал он, сотрудникам отделения предложили измерять себе температуру ртутным градусником, единственным на отделение из 40 человек.

“В этой ситуации меня сначала в том чате, который объединяет сотрудников поликлиники, удивило то, что выдвинуто предложение об измерении температуры одним градусников. Конечно, те нормативные документы, которые изданы в Москве, говорят о том, что термометрия должна быть. Но когда ты понимаешь, что выкладывается один ртутный термометр на 40 человек, и все мы понимаем, что ртутные термометры требуют длительного использования и невозможно получить точную температуру за одну минуту, и один человек должен его передавать другому, третьему, десятому, это как-то становится очень долго, неудобно и странно”, — говорит Шурхай.

Врач попытался решить этот вопрос с руководством, но в рабочем чате завотделением попросил “не нагнетать” обстановку. Скриншоты переписки есть в распоряжении НВ. Ничего не добившись, врач написал в надзорные органы.

“Поток пациентов довольно большой. Пациенты приходят с получасовым, часовым интервалом, но никакой возможности обработать воздух у тебя нет. Ты можешь только открыть окно и проветрить. Но понятно, что этого явно не достаточно в условиях сложившейся ситуации. Тем более если это не выдумка и не каприз, а рекомендации санитарного врача. В моем понимании, если учреждение не может обеспечить выполнение требований главного санитарного врача, так это надо решать не через затыкание ртов сотрудникам и разговорами о том, что в стране сложная ситуация”, — сказал он.

Шурхай также говорит, что не боится давления руководства или возможного увольнения из-за жалобы в госорганы и обращения в средства массовой информации.

“Я не боюсь этого, потому что увольнение — это не смерть. Бояться стоит того, что кто-то заболеет, потому что эти меры не были приняты. Я думаю, это самое тяжелое, что может испытать врач, зная, что он стал просто пассивным звеном той системы, в результате ошибки которой кто-то заплатил жизнью. Это слишком дорого”.

В соцсетях и СМИ по всему миру пишут, что в аптеках нет медицинских масок. В России индивидуальных средств защиты сейчас не хватает самим медикам. Илья Фоминцев, директор Фонда борьбы с раком, рассказал Настоящему Времени о ситуации в Санкт-Петербурге.

“Сейчас только что звонил в очень крупную питерскую больницу, спрашивал: “У вас как?” — “Нам купили два костюма”. Ну, зашибись, ребят. Средств индивидуальной защиты, респираторов, костюмов — нет. Очков нет. Ничего нет. Где-то есть, где-то больше, где-то меньше, но как бы в целом ситуация аховая, а еще и перекупщики появились, кость им в дышло”, — говорит Фоминцев.

Средств защиты сейчас не хватает даже у врачей в Москве. Об этом Настоящему Времени рассказал врач-онколог одной из столичных больниц. Он попросил не называть его имя, опасаясь возможных последствий для своей работы.

“Сейчас так почти везде — медучреждения вырабатывают внутренние инструкции по правилам работы. У нас температуру меряют электронным градусником всем, несколько раз в день, и всем посетителям на входе. Масок мало, они выдаются под подпись, так как действительно их нет на складах и очень много украдено пациентами и сотрудниками”, — сказал он.

“На карантин никто не отправляет”

Фельдшер выездной бригады из Владимира Екатерина Ашаева рассказала Настоящему Времени, что в их “скорой” закончились одноразовые противоэпидемические комплекты. Им на смену были закуплены обычные хирургические халаты, отсутствует респиратор и нет защитных очков. Сотрудники скорой написали обращение к руководству о том, что они отказываются выезжать без экипировки к пациентам с подозрением на коронавирус. В ответ им пригрозили увольнением.

“Сегодня в диспетчерскую нам спустили бумагу, в которой написано, что мы обязаны при любом раскладе выезжать к этим пациентам, просто в маске, в шапочке и в обычном халате, без эпидемических костюмов”, — говорит Ашаева.

Фельдшер также рассказала об отсутствии профилактики: сотрудников скорой помощи не обследуют, температуру ежедневно не измеряют. Более 6 тысяч жителей Владимира находятся на карантине из-за коронавируса.

“Если мы приезжаем, допустим, и на вызове пациент, который вернулся из красной зоны, а мы на этом вызове в масках и в перчатках, на карантин этих сотрудников никто не отправляет”, — рассказывает она.

О том, что “скорая” может сама стать переносчиком вируса, говорит московский фельдшер Дмитрий Беляков, он возглавляет профсоюз “Фельдшер.ру”. Симптомы вируса часто похожи на симптомы обычной простуды. Скорая помощь выезжает к таким пациентам без средств спецзащиты.

“75-летний пожилой человек, приехавший из Италии, к нему приезжала обычная бригада, забирала его в больницу. Через час больной умер, а бригада еще успела сделать 2-3 вызова, после чего на центре чухнулись, как так получилось, и бригада ушла на карантин. Департамент здравоохранения сообщил, что больной умер по другим причинам, и коронавирус тут не при чем. Мы все будем верить Минздраву, надеяться, что коронавируса там не было, и что бригада никуда ничего не развезла. Но сам факт того. что это может быть, — вот он налицо”, — говорит Беляков.

Министерство промышленности и торговли заявило, что к производству масок в России подключились швейные предприятия и будут организованы поставки в аптеки. А маски китайского производства якобы прибыли на военно-транспортном самолете — 25 миллионов штук. Когда они поступят в больницы пока не известно.

“Кислородную маску в самолете надевают родители, потом — детям”

Как рассказала Настоящему Времени глава врачебного профсоюза “Альянс врачей” Анастасия Васильева, к ним поступают жалобы на нехватку средств индивидуальной защиты от врачей со всей России.

“Разумеется, маски должны были быть. Но сейчас, естественно, их потребление увеличилось в разы, конечно же, поскольку сейчас все медицинские работники обязаны носить постоянно маски. Раньше такого все-таки не было. Поэтому, естественно, их нужно стало больше. А таких запасов нигде нет. И более того, сейчас даже в аптеках их нет. То есть спрос на маски вырос настолько, что они просто исчезли. Естественно, если казна этих масок не пополняется, то откуда их взять? Это логично абсолютно. А вся проблема в том, что у нас нет медицинской промышленности, мы сами производить ничего не можем, к сожалению”.

По словам Васильевой, в случае реальной угрозы здоровью медики могут потребовать соблюдать свои права в рамках закона — 143 статье Уголовного кодекса.

“При необеспечении средствами защиты и угрозе жизни руководителям таких учреждений и даже руководству страны грозит уголовная статья, если кто-то из медиков будет на работе получит тяжкий вред здоровью. Потому что если у нас не будет, медиков, то некому будет спасать наше население. Так же, как кислородную маску в самолете сначала надевают родители, а потом одевают детям. И если сейчас эти кислородные маски не одеть врачам, то некому будет спасать тех пациентов, возможно, которые через 3-4 недели у нас появятся в огромном количестве”.