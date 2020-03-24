Сергей Шойгу после возвращения из Сирии сдал анализы на COVID-19

24.03.2020, 6:42, Новости дня

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал анализы на наличие коронавируса COVID-19. Глава военного ведомства прошел проверку сразу после возвращения из Сирии, где недавно были выявлены первые случаи заражения этой смертельной инфекцией. Вместе с министром анализы сдали и другие члены делегации, передает телеканал "Россия 24".

Сергей Шойгу побывал в Сирии по поручению Владимира Путина. Министр обороны провел переговоры с президентом республики Башаром Асадом. На встрече обсудили, как обеспечить устойчивый режим прекращения огня, стабилизацию обстановки в целом по стране, а также военно-техническое сотрудничество для борьбы с международным терроризмом.