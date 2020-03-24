 

В Комсомольске-на Амуре началось строительство второго парома-ледокола для Сахалина

24.03.2020, 6:42, Новости дня

К сборке парома ледокольного класса приступили в Комсомольске-на-Амуре. Это уже второе судно, которое предназначено для переправы на Сахалин.

Будут строить по уникальной для российского судостроения технологии — на открытом стапеле поэтапно. Ни в один цех такое огромное судно просто не поместится, сообщает телеканал "Россия 24". Ледокол сможет взять на борт целый железнодорожный состав, около 50 грузовиков, а еще – легковые машины и пассажиров. Корпус первого парома уже готов.

Эти суда специально сконструированы для суровых условий Татарского пролива. Они смогут выдерживать шторма и работать в сложной ледовой обстановке.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / В Москве бородатый спортсмен совершил самое наглое и тупое ограбление

14.03 / Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем

14.02 / Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 63,8 тыс. человек

25.02 / США призвали Афганистан сосредоточиться на мирном урегулировании

14.02 / Воронежских полицейских документально уличили в дорожном грабеже при этапировании обвиняемого из Санкт-Петербурга

17.02 / Несколько книжных магазинов закрылись на день в знак протеста против приговора по делу “Сети”

05.03 / Трогательное объявление о пропаже котика умилило горожан

18.02 / Президент СБР Владимир Драчев: девушки не использовали свои плюсы

12.03 / В Вашингтоне введено чрезвычайное положение

17.03 / Греф назвал Россию одной из самых подготовленных к коронавирусу стран

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска