 

В Подмосковье задержаны пятеро подозреваемых в разбое

24.03.2020, 6:42, Новости дня

Подозреваемых в разбойных нападениях задержали в городе Дзержинский Московской области. Пятеро бандитов в разное время избили двух прохожих и одного автолюбителя. У потерпевших похитили деньги — в общей сложности более 12 миллионов рублей.

Все задержанные – приезжие из ближнего зарубежья. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает телеканал "Россия 24".

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что Следственный комитет возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей №162 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления других нападений подозреваемых.



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