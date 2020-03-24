 

Украина попросила о реструктуризации долга на фоне ситуации с COVID-19

24.03.2020, 6:16, Новости дня

Украинские власти ведут переговоры с международными партнерами о реструктуризации внешнего долга на фоне расходов из-за коронавируса, сообщил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль сообщил о необходимости реструктуризировать «внешние долги», но признал, что «сегодня в мире идет колоссальная борьба за деньги». Он подчеркнул, что «все страны пытаются или занять, или получить помощь».

По словам премьера, Украина действует так же, как «все развитые страны мира» – борется «за дешевый финансовый ресурс для бюджета», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

«Это и есть источники от наших международных партнеров», – сказал он.

В офисе президента Украины заявляли, что оптимальный сценарий развития экономической ситуации на фоне борьбы с коронавирусом приведет к падению ВВП страны на 5%, дефицит госбюджета повысится на 7% от ВВП (изначально закладывался показатель в 2%).

По данным на январь, сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 83,43 млрд долларов.

Шмыгаль заявил, что на этой неделе нет необходимости вводить режим чрезвычайного положения в стране.

Минздрав сообщал о 73 лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, три из которых оказались летальными. Позднее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил о еще 10 случаях.



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