 

RTL – к Азии подошла вторая волна заражений COVID-19

24.03.2020, 6:15, Новости дня

Азиатские страны, на которые приходится треть мировой статистики по числу заболевших коронавирусом и которые, казалось бы, уже сумели сдержать распространение болезни, столкнулись со «второй волной» заражений. Эти случаи, как пишет RTL, по большей части связаны с людьми, возвращающимися из-за рубежа.


Reuters

От австралийских пляжей до индийского Нью-Дели по всей Азии правительства активно усиливают меры по сдерживанию пандемии коронавируса, пишет RTL. Власти всех стран региона и близлежащих государств призывают граждан ограничить передвижение и соблюдать самоизоляцию, в то время как Малайзия даже привлекла армию к обеспечению карантина. 

 

В Азии, по данным СМИ, зарегистрировано более 95 тыс. случаев заражения — треть от общемировой статистики. За пределами Китая, где был расположен первый очаг эпидемии и насчитывалось подавляющее число заболевших, второй самой затронутой пандемией страной стала Южная Корея. И хотя в Поднебесной изо дня в день заражённых становится всё меньше, в других государствах региона прогрессия движется в обратном направлении. 

 

Но, как подчёркивает RTL, самое неприятное, что страны, которым, казалось бы, уже удалось сдержать распространение COVID-19, столкнулись со второй волной заражений, по большей части спровоцированных людьми, вернувшимися из-за рубежа. Поэтому Сингапур, к примеру, запретил краткосрочные поездки на свою территорию.

 

В Гонконге за прошедшую неделю, 16—22 марта, число заражённых практически удвоилось, из-за того что на фоне глобального закрытия границ в город вернулось множество людей. В одном только Таиланде в воскресенье 22 марта было зафиксировано 188 новых случаев, и это, по мнению канала, ставит под сомнение данные по Мьянме и Лаосу, где, по официальной статистике, не было зарегистрировано ни одного заболевшего.

 

В Австралии, где насчитывается 1300 случаев, власти запретили въезд для всех, кто не проживает в стране, а Пакистан с 300 заражёнными приостановил международное авиасообщение со своей территорией. В Индии ввели комендантский час и в массовом порядке проводят первичные тесты на коронавирус. 

 

Ввиду серьёзной угрозы ВОЗ выразила опасения относительно и так существенно просевших национальных систем здравоохранения региона и призвала страны Юго-Восточной Азии вести «ожесточённую борьбу» с COVID-19.



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