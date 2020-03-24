Daily Mail – Испания поручит роботам проверять людей на коронавирус

24.03.2020, 6:15, Новости дня

Испанские власти намерены использовать роботов для проведения тестов на COVID-19. Четыре аппарата позволят увеличить количество исследований с 15 до 80 тыс. в день, пишет Daily Mail.



Reuters

На фоне того, как Испания продолжает борьбу со вспышкой коронавируса, её власти собираются использовать роботов, которые позволят проводить в день по 80 тыс. тестов на COVID-19, пишет Daily Mail.

По ущербу, нанесённому вирусом, страна занимает в Европе второе место, уступая лишь Италии. В Испании уже зарегистрировано почти 30 тыс. случаев заражения и около 1800 погибших.

По мнению испанских властей, увеличение числа проводимых тестов — сейчас их делают от 15 тыс. до 20 тыс. в день — может помочь сдержать распространение смертоносной болезни.

«План по автоматизации тестирования посредством роботов уже разработан, и Испания взяла на себя обязательства приобрести четыре робота, которые позволят нам проводить 80 тысяч тестов в день», — сказала глава Института здравоохранения имени Карлоса III Ракель Йотти.

На данный момент неизвестно, когда роботов начнут использовать и как именно они будут задействованы.

Новость о них появилась после того, как испанский премьер Педро Санчес предупредил о том, что «худшее ещё впереди».

Пандемия уже стала серьёзнейшим испытанием для здравоохранения Испании. В Мадриде, ставшем эпицентром вспышки COVID-19 в стране, местные власти объявили о том, что отели теперь будут использоваться в качестве импровизированных больниц.

По имеющейся информации, власти также введут по всей стране ряд дополнительных мер для ослабления финансового удара от пандемии. Речь идёт о помощи туристической и транспортной отраслям, а также банковскому сектору, пишет Daily Mail.