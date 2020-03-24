“Ночевка в депо”: Юлия Меньшова рассказала о своем свадебном путешествии

24.03.2020, 6:09, Разное

Юлия Меньшова вспомнила свое свадебное путешествие. Актриса с супругом Игорем Гординым в 1997 году отстали от поезда в другой стране, и им пришлось ночевать в депо.

На своей странице в Instagram Юлия Меньшова поделилась историей, которая сделала ее свадебное путешествие незабываемым. Случайный прохожий сфотографировал молодую семью на перроне в момент огромного счастья. Поженились они в 1997 году и решили отправиться в Прагу поездом. Приключения начались на станции “Варшава-товарная” в Польше. Поезд должен был простоять два часа и супруги решили пройтись в буфет. Взяв с собой 10 долларов, они отправились гулять, но вернувшись через 20 минут поняли, состав ушел.

В то время в Европе были наводнения, и руководители станции, никого не оповестив, быстро разгружали поток на железной дороге. Вместе с супругами отстали еще несколько пассажиров. В поезде оказались все документы, деньги и вещи. Компания электричкой доехала до главной варшавской станции, но поезд не догнала. Ночевать пришлось в отцепленном вагоне, а есть хлеб и сосиски. Так они ждали, когда поезд приедет обратно.

Юлия Меньшова вспомнила, как проводники их научили принимать душ. Теплую воду из титана набирали в пластиковые бутылки и став на унитаз обливались. Когда поезд вернулся через 2 дня, оказалось, что их вещи проводники припрятали, потому ничего не потерялось. Как оказалось, по своим билетам путешественники могли проехать до пункта назначения на любом другом поезде. Использовав возможность, они побывали в Праге, но красота столицы Чехии не перебила впечатления от скитаний по вокзалам.