Виктория Лопырева осуждает людей, избегающих карантина

24.03.2020, 6:09, Разное

Виктория Лопырева подвергает осуждению людей, не придерживающихся правил карантина. Модель думает, что неразумно избегать изоляции в период распространения коронавируса.

Сейчас из-за ситуации с опасным вирусом люди стараются меньше бывать в местах, где много народа, уменьшают контакты с другими, чаще моют руки с мылом, призывают к изоляции, для того чтобы снизить количество зараженных. Виктория Лопырева на своей странице в Instagram заявила, что ее удивляют слова людей, которым нечем заниматься во время карантина. Модель считает, если человеку скучно с собой, то нужно задуматься. Если же у людей есть семья, но они считают карантин глупостью, то такие лица “просто не в себе”.

Модель также осуждает тех, кто хочет избежать карантина в РФ после возвращения из заграницы. Знаменитость также заметила, что многие из Европы едут в Дубай, чтобы переждать эпидемию, но такие граждане просто “наплевательски относятся другим”, ведь никто из них не может быть уверен в своем здоровье на все 100%.