Санкт-Петербург в условиях коронавируса

24.03.2020, 6:07, Новости дня

Согласно официальным данным, 23 марта в Санкт-Петербурге не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в городе 16 заразившихся, но значительно большее количество людей госпитализированы с подозрением на коронавирус, двое признаны вылечившимися. А накануне губернатор города Александр Беглов опубликовал на своей странице в соцсетях обращение к петербуржцам, где есть такие слова: «В этом году коронавирус изменил планы, поставил “на паузу” петербургскую культурную жизнь. Для того чтобы пресечь распространение вируса, мы должны сократить контакты, отказаться от посещения мест с большим скоплением людей. Призываю оставаться дома, чтобы оградить себя и своих близких от заражения».

Однако, полностью «на паузу» петербургская культурная жизнь не встала. Музеи и театры «культурной столицы РФ» осваивают для себя новый режим работы – через интернет, в отсутствие зрителей в зале, но с гораздо большим охватом аудитории, когда экскурсия или спектакль становятся доступны всем, у кого под рукой есть персональный компьютер, планшет или смартфон, подключенные ко «всемирной паутине».

Сувенирные лавочки на набережной Канала Грибоедова

В аналогичном режиме в понедельник 23 марта прошла пресс-конференция в петербургском отделении информационного агентства ТАСС. Официально тема мероприятия была обозначена так: «Профилактика коронавируса: как уберечь старшее поколение». Но журналистов, получивших аккредитацию на эту пресс-конференцию и следивших за речами ее участников через приложение WhatsApp, интересовало все, что так или иначе связано с самой популярной на сегодня темой мировых СМИ.

Молодежь подает пример пожилым

Во время своего вступительного слова начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия дала несколько советов, как вести себя во время пандемии. Правда, эти советы сводились к привычному набору: избегать мест массового скопления людей, без особой нужды не пользоваться общественным транспортом, избегать контактов с теми, кто недавно вернулся из-за границы, чаще протирать руки влажными салфетками и так далее.

Правда, небольшой прогулки по петербургским улицам и одной поездки на любом виде городского транспорта достаточно, чтобы убедиться в том, что петербуржцы, за редким исключением, не надевают маски и одноразовые перчатки и не соблюдают безопасную дистанцию по время стояния в очередях.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» попросила чиновницу ответить, почему пропаганда безопасного поведения в общественных местах находится в Санкт-Петербурге на низком уровне, и что нужно сделать, чтобы убедить петербуржцев пользоваться индивидуальными средствами защиты?

По словам Ирины Чхенджерия, вся необходимая информация распространяется и через СМИ, и через образовательные организации, и через работодателей. «Другое дело, что на сегодняшний день в некоторых аптеках имеется дефицит масок», – признала она. И продолжила: «Я вижу в метро людей в масках, но, наверно, не столько, сколько хотелось бы. Конечно, будем пропагандировать дальше, причем я обратила внимание на то, что в масках в метро больше ходят молодые люди, которые, может быть, более внимательно относятся к этим требованиям».

Возможно, дефицит масок в Санкт-Петербурге несколько сократит прибывший из Москвы самолет, на борту которого, как сообщается, находится 555 тысяч этих индивидуальных средств защиты.

Внебольничная пневмония как «псевдоним» коронавируса?

Между тем, во время пресс-конференции стало известно, что с подозрением на коронавирус в Санкт-Петербурге госпитализированы 399 человек. Также поступили сообщения, что в городе готовятся 50 дополнительных боксов для госпитализированных с подозрением на коронавирус.

Кстати, в соцсетях некоторые пользователи высказывают сомнение в том, что врачи всем госпитализированным ставят диагноз «короновирус», а не грипп, ОРЗ (острое респираторное заболевание), ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) и так далее. В частности, согласно официально статистике комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, с декабря 2019 года по февраль 2020 года было зафиксировано 765 случаев внебольничной пневмонии, из них 15 – с летальным исходом.

В кассы театра сдают билеты

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» попросила участников пресс-конференции ответить, есть ли основания подозревать, что в некоторых случаях врачи диагностируют другие заболевания, чтобы снизить статистику по коронавирусу. Главный гериатр комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Максим Кабанов заверил, что эта догадка «не совсем соответствует действительности». «В настоящий момент мы имеем внебольничные пневмонии как осложнение острой респираторной вирусной инфекции – это не только коронавирус. И когда пациент поступает с внебольничной пневмонией, он однозначно проверяется на наличие коронавирусной инфекции, соответственно, пациент получает лечение по основному заболеванию – внебольничной пневмонии», – заверил Кабанов.

Бизнес и культура открыли пузырек «красных чернил»

В ряде государственных учреждений Санкт-Петербурга часть сотрудников переведена на дистанционный вид работы, а тем, кто вернулся из-за границы менее двух недель назад велено перейти на режим самоизоляции под угрозой штрафов. Тем временем, экономический блок городского правительства подсчитывает убытки, связанные с пандемией коронавируса. Сообщается, что туристическая отрасль недополучит 70% прибыли только в первом квартале этого года, а выручка организаций общественного питания уже сократилась от 40% до 60%. В целом валовый региональный продукт сократится на 3%, что равно, примерно, 150 миллиардам рублей.

Объявление на воротах Русского музея

Несмотря на установившуюся почти весеннюю солнечную погоду, привычные места скопления туристов и горожан практически пусты. Сувенирные лавочки работают, но продавцы с грустью замечают, что сейчас «хорошо, если за день будет десяток покупателей». Музеи вывесили стандартное «Музей закрыт». Некоторые рядом прикрепляют разъяснение, что причина – эпидемия Covid-19, другие ссылаются на «технические причины». Русский музей планирует открыться 10 апреля.

У театров вместо афиши объявление «Сегодня спектакля нет», а в кассах идет возврат билетов. Ориентировочно храмы Мельпомены и Терпсихоры будут закрыты до конца апреля. Большой зал Филармонии вывесил плакат с разъяснением за подписью художественного руководителя Юрия Темирканова, как действовать обладателям билетов и абонементов и выражают надежду на понимание.

В Казанском соборе

В то же время в соборах, принадлежащих РПЦ, продолжаются службы. На поклонение к иконе Казанской Божьей матери в Казанском соборе на Невском проспекте стоит очередь. После каждого паломника, стоящая рядом служка, протирает стекло салфеткой с дезинфицирующим раствором. А в закрытый для туристов Исаакиевский собор, регулярно вызываются работники музея, чтобы открыть придел святого Александра Невского для немногочисленных богослужений.