 

В Киев прибыл поезд с эвакуированными из Литвы и Латвии, коронавируса у них не выявили

24.03.2020, 5:55, Новости дня

В Киев прибыл поезд “четырех столиц” с эвакуированными из Латвии и Литвы украинцами из-за вспышки коронавируса. Об этом 23 марта сообщает “РБК-Украина”.

По данным журналистов, медики вывели из поезда двух пассажиров, у одного из них – температура 37,4. LB.ua сообщает, что повышенная температура была у 10 человек.

По данным “Обозревателя”, пассажиры поезда находились в нем несколько часов после прибытия. После этого людей начали выпускать и они “бросились врассыпную”. Их тут же начали распределять по автобусам в регионы. Также были замечены “скорые”, которые уезжали с перрона. Некоторых людей родственники забирали личным транспортом.

Украинский Минздрав, в свою очередь, отмечает, что у пяти человек было установлено подозрение на COVID-19.

“Им провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. На время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке. Результаты быстрых тестов на COVID-19 у всех пяти пассажиров отрицательные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено.

Все эвакуированные подписали обязательное информированное согласие на самоизоляцию, за ними будет вестись медико-санитарный надзор.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 340 тыс., умерло 14 765 человек.

В Украине по состоянию на 23 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один излечился.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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