Следком России завел дело на Чубарова за организацию “массовых беспорядков”

24.03.2020, 5:55, Новости дня

Так называемый Следственный комитет Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю открыл уголовное дело в отношении председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, сообщается 23 марта на сайте СК РФ.

Чубарова обвиняют в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием.

В СК РФ утверждают, что Чубаров для срыва заседания правительства Крыма поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного Совета.

На открытие дела отреагировал и сам Чубаров. В Facebook он написал, что “Москва пытается запугать всех нас накануне 3 мая – даты проведения международной мирной ненасильственной акции “Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства”.

“Ну и конечно, “сигнал” всем, кто в любой форме противостоял, противостоит и будет противостоять российской агрессии и бороться за восстановление территориальной целостности Украины, включая Крым”, – прокомментировал он решение СК РФ.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Ясна річ, Москва намагається залякати всіх нас напередодні 3 травня – дати проведення міжнародної мирної ненасильницької… Posted by Рефат Чубаров on Esmaspäev, 23. märts 2020

26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова Россией, возле крымского парламента в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли. По данным издания “Крым.Реалии”, в проукраинской акции приняло участие около 10 тыс. человек.

Крымская правозащитная группа сообщала, что по “делу 26 февраля” проукраинским активистам в Крыму вынесли восемь приговоров, в том числе к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима был приговорен заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Он был освобожден в 2017 году в рамках обмена.