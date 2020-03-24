 

Правоохранители провели обыск в Украинской ассоциации футбола – СМИ

24.03.2020, 5:55, Новости дня

20 марта следственное управление финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве провело обыск в Украинской ассоциации футбола, которую возглавляет бывший народный депутат Андрей Павелко. Об этом 21 марта сообщил в Facebook паблик “Політичні війни” со ссылкой на источники в УАФ.

Обыск связан с расследованием незаконного завладения руководством УАФ деньгами ассоциации на сумму более 80 млн грн. По версии правоохранителей, на протяжении 2018–2019 годов УАФ перечисляла деньги, предназначенные на развитие украинского футбола и организацию футбольных мероприятий, ряду подконтрольных себе физическим лицам. Товары и услуги фактически закупались по завышенным ценам или не поставлялись. В свою очередь, фиктивные предприниматели за вознаграждение обналичивали полученные от УАФ деньги и передавали руководителям УАФ, рассказал собеседник.

По его словам, в ходе обыска была изъята финансовая документация УАФ, изучение которой позволит следствию “прояснить обстоятельства совершения преступления и установить причастность к нему конкретных лиц национальной футбольной ассоциации”.

ГФС провела обыск в Доме Футбола по делу о хищении средств руководством УАФ 20 марта Следственное управление…

Posted by Політичні війни on Laupäev, 21. märts 2020

В ноябре 2019 года в ГПУ сообщали, что правоохранители расследуют пять уголовных производств, в которых фигурирует руководство УАФ (ФФУ), в том числе и Павелко.

Адвокат Павелко Владимир Тимошенко утверждал, что уголовных производств, в которых его подзащитный фигурировал бы в качестве подозреваемого, нет. 

15 ноября парламент создал Временную следственную комиссию, которая должна расследовать возможные факты коррупции и злоупотребления служебным положением Павелко при решении вопросов финансирования и реализации бюджетной программы строительства футбольных полей с искусственным покрытием в 2017–2018 годах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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