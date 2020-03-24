Мнение: О реальных шансах выжить или умереть от коронавируса

24.03.2020, 5:50, Разное

Когда всё это закончится, какое-нибудь бойкое перо драматически выскажется в том духе, что «сотни тысяч людей по всему миру даже не подозревали, что всего одна мелочь, в сущности, уже разделила их всех, или почти всех, на живых и мёртвых». Но ни он, ни читатели даже не задумаются, что фраза эта была позаимствована у советского писателя-фронтовика Константина Симонова: всех будет волновать, что это за мелочь?

Хотя на самом деле, это не одна «мелочь», а сочетание нескольких из них. Каких конкретно и что критично для выживания в условиях пандемии CoVID-19?

Ответ на этот вопрос даёт в том числе #статистика. Например, обобщённые данные по первым 3200 погибших из-за коронавирусной инфекции в Италии.

Из них следует, что 68% убитых вирусом жили в Ломбардии, где была первая вспышка, ещё 25% обитали в соседних провинциях – Эмилия-Романья, Венето, Лигурия, Пьемонт, Венеция.

Медианный возраст всех зарегистрированных больных (не только умерших) – 63 года. То есть, половина моложе, а половина старше. Медианный возраст умерших мужчин – 79 лет, женщин – 81 год. Только 9 из 3 тыс. 200 умерших были моложе 40 лет, ещё 27 были в возрасте от 40 до 49 лет, 93 скончавшихся — от 50 до 59 лет, 329 — от 60 до 69 лет. Иными словами, 85% жертв были от 70-ти и старше. Самому молодому умершему был 31 год, самому старому 103 года.

Состояние здоровья . Почти половина – 48.6% – жертв коронавируса в Италии страдали не менее чем тремя хроническими заболеваниями. У 73.8% была гипертония, у 33% — диабет, у 30% — ишемическая болезнь сердца, у 22% — тяжёлая аритмия, 20% страдали хронической почечной недостаточностью, 19.5% — раком, 13.7% — хроническим обструктивным заболеванием легких, 11.9% — деменцией, 11.2% перенесли инсульт. Только 1,2% умерших не имели хронических заболеваний, 23% имели одно и 26% – два.

Гендерная разница . Во всех возрастных группах умерших, кроме группы 90+, преобладали мужчины. Среди группы в возрасте 60-69 лет их насчитывалось 80%, среди группы 70-79 лет – 77%.

Скорость . Больные, которых не смогли спасти, попадали в больницу через четыре дня после появления симптомов и умирали в среднем тоже через четыре дня после попадания в больницу. Попавшие в реанимацию жили в среднем на один день дольше тех, кому не хватило места в реанимации. Только 5,7% тех кто попал в больницу при поступлении не имели никаких симптомов респираторного вирусного заболевания и были госпитализированы из-за других заболеваний.

Симптомы . Кашель был у 40% умерших, температура выше 38 °C наблюдалась у 76%, у 73% была одышка и у 8% понос. В процессе госпитализации 84% получали антибиотики, 31,6% – подавляющие иммунитет кортикостероиды и 53% противовирусные препараты. То есть, последние не слишком эффективны в борьбе с коронавирусом, ну а первые вообще бесполезны. Но это и так известно.

И чтобы не было некоторых бессмысленных споров. В Италии умершими от коронавируса считаются все, у кого вирус был обнаружен при жизни или после смерти. И #Италия – одна из немногих стран, в которой проводятся обязательные посмертные тесты на #коронавирус.

И вот возрастная #статистика из #США.

Ну что, успокоились или наоборот испугались?

Впрочем, какое значение имеют абстрактные вероятности, когда дело касается конкретного себя?