Хакеры атаковали Всемирную организацию здравоохранения

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24.03.2020, 5:30, Новости дня

Компьютерные системы Всемирной организации здравоохранения подверглись хакерской атаке, сообщил директор ВОЗ по информационной безопасности Флавио Аджо.

Аджо сообщил, что не удалось выяснить, кто именно стоит за атакой. Хакерам не удалось взломать системы ВОЗ, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Как рассказал Аджо, подобные инциденты участились с момента вспышки коронавируса. По его словам, «конкретных цифр нет», но атаки «возросли более чем вдвое».

По словам источников, системы ВОЗ были атакованы 13 марта. Высказывалось предположение, что действовала хакерская группа DarkHotel.

Напомним, вспышка лихорадки Эбола также сопровождалась хакерскими атаками.



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