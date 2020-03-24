 

Хакеры атаковали Всемирную организацию здравоохранения

24.03.2020, 5:30, Новости дня

Компьютерные системы Всемирной организации здравоохранения подверглись хакерской атаке, сообщил директор ВОЗ по информационной безопасности Флавио Аджо.

Аджо сообщил, что не удалось выяснить, кто именно стоит за атакой. Хакерам не удалось взломать системы ВОЗ, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Как рассказал Аджо, подобные инциденты участились с момента вспышки коронавируса. По его словам, «конкретных цифр нет», но атаки «возросли более чем вдвое».

По словам источников, системы ВОЗ были атакованы 13 марта. Высказывалось предположение, что действовала хакерская группа DarkHotel.

Напомним, вспышка лихорадки Эбола также сопровождалась хакерскими атаками.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / В Швеции обвинили Украину в фашизме из-за политики по водоснабжению Крыма

17.02 / Суд вернул дело о побеге пациентки из «коронавирусного» карантина в Петербурге

20.03 / Создан датчик для быстрого анализа химического состава почвы

13.02 / 10 самых популярных направлений для путешествий по России на 14 февраля

27.02 / Forbes назвал самого высокооплачиваемого российского спортсмена 2010-х годов

11.02 / Россия предложила провести переговоры между Палестиной и Израилем в Москве

11.03 / Знарок – о поражении от “Динамо”: ошибки совершили не очень вовремя

19.02 / Оржель анонсировал программу профессиональной переориентации шахтеров

11.02 / Учительницу заподозрили в интимной связи с девятиклассником в Астрахани

11.02 / Общественная палата провела акцию по добровольной сдаче крови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска