Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке

24.03.2020, 5:22, Новости дня

Некоторые банки в РФ подняли ставки по вкладам и ипотеке. Это объясняется снижением курса рубля по отношению к доллару на 20 процентов из-за провала сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса COVID-19. Банк РФ сохранил ключевую ставку (6 процентов годовых), но не исключил ее снижения, передает РИА Новости.

Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).

Некоторые банки не стали менять условия по кредитным продуктам. Среди них – ВТБ, Райффайзенбанк, "Почта банк", "Хоум Кредит", "Опт Банк". Они решили следить за ситуацией на рынке.

Сбербанк комментировать условия по кредитам до вступления их в силу отказался. Заместитель правления банка Светлана Кирсанова отметила, что сигналов для повышения ставки нет.