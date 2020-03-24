 

Исторические рекорды золота

24.03.2020, 5:22, Новости дня

Золотой рывок. Стоимость унции драгоценного металла показала самый сильный дневной рост за всю историю наблюдений — с 1984 года.
В ходе торгов в понедельник котировки росли от минимумов почти на $85 и достигали отметки в $1561. Сегодня подъем продолжается, золото дорожает еще на полтора процента и стоит $1580 долларов.
Несмотря на турбулентность на рынках, которая задела и драгоценные металлы, стоимость золота с начала года все же прибавила в цене.
Учитывая тот факт, что Банк РФ в последние годы был самым активным покупателем золота в мире, динамика стоимости золота будет приводить к росту международных резервов регулятора.
Впрочем, если бы ЦБ РФ хранил резервы в долларах и казначейских облигациях США, результат был бы значительно выше. Однако, как известно, из-за угрозы санкций в 2018 г. Регулятор продаж почти все трежерис.



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