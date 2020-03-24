Археологи в Нью-Мехико нашли новый подвид динозавров

24.03.2020, 5:09, Разное

На территории Альбукерке (США) удалось обнаружить неизвестный прежде подтип динозавра, который принадлежал семейству цератопсидов. Находку сделали научные сотрудники Музея естественной науки и истории Нью-Мехико.

Американские археологи раскопали кости доисторического животного к юго-востоку от Тусона, после чего провели их анализ. Первоначально исследователи не придали серьезного значения своей находке, но по мере изучения останков выяснили, что они принадлежали виду, который отличался от собственных собратьев. Обнаруженный экземпляр отнесли к семейству цератопсидов с необычной формой головы. Изгибы рогов и головные дуги такого динозавра были более широкими. Особь достигала в высоту 11 футов, а масса составляла около 7450 кг. Ученые из США предполагают, ящер являлся одним из самых крупных представителей своего семейства, а жил он порядка 70 миллионов лет назад.

Не исключается, что семейство существовало на территории от Мексики до Аляски, отличаясь особенностями кожного покрова и строением костей. Это открытие свидетельствует о том, что динозавры были более разнообразными внутри собственного вида.

Цератопсиды включали в себя динозавров стиракозавр и трицератопс. Они имели четыре лапы и обитали в Северной Америке, хотя кости представителей данного вида находили и в Азии. Эти животные обладали клювом, рогами и прочими наростами. Они оказывали им большую помощь в опознании сородичей.