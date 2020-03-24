Немецкий политик – последствия коронавируса могут быть серьёзнее, чем у финансового кризиса 2008 года

24.03.2020, 4:55, Новости дня

Экономические последствия эпидемии коронавируса могут быть серьёзнее, чем последствия финансового кризиса 2008 года, рассказал бывший министр финансов ФРГ Пеер Штайнбрюк в интервью Deutschlandfunk. Политик отметил, что кризис будет всеохватывающим и затронет не только банковский сектор, при этом его длительность будет зависеть от успехов борьбы с распространением вируса.



Reuters

Немецкая экономическая и общественная система достаточно гибкая и продуктивная для противостояния эпидемии коронавируса, заявил бывший министр финансов ФРГ Пеер Штайнбрюк в своём интервью Deutschlandfunk. Кроме того, политик выразил уверенность в том, что население готово принять на себя дополнительную ответственность.

Штайнбрюк считает, что большая часть немецких граждан способна проявлять солидарность и оказывать друг другу помощь в эти непростые времена. Министр отметил, что есть и исключения, однако они встречаются достаточно редко.

Что касается последствий для экономики, то, по мнению Штайнбрюка, текущий кризис будет иметь куда более значительные последствия, чем финансовый кризис 2008 года. Экономические последствия будут всеохватывающими и затронут не только банковский сектор. Начнётся ещё более глубокая, чем в 2009 году, рецессия, однако её сроки будут зависеть от того, как быстро удастся справиться с эпидемией.

Политик отмечает, что в данном свете немецкое правительство приняло верное решение о выделении дополнительных средств на поддержку малых и средних предприятий, поскольку в кризис им будет остро не хватать финансовых средств.

При этом Штайнбрюк подчеркнул, что приоритет должен быть отдан именно сфере здравоохранения и мерам по охране здоровья и жизни, даже несмотря на то, что они приводят к определённому экономическому ущербу. Политик отмечает, что последующее экономическое развитие будет во многом зависеть именно от текущих здравоохранительных мер, и если относиться к ним небрежно, то последствия могут быть ещё более серьёзными, чем на данный момент.

В целом Штайнбрюк выразил уверенность в том, что государственные институты ФРГ способны принять верные решения. Он также отметил телевизионное обращение Ангелы Меркель, заявив, что этот шаг был очень важен.