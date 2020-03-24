Telegraph – «позорный эгоизм» — британцев отчитали за бездумную скупку продуктов

24.03.2020, 4:55, Новости дня

На фоне эпидемии коронавируса всего за три недели жители Великобритании накопили продовольствия на £1 млрд. Глава службы здравоохранения Англии Стивен Поуис раскритиковал сограждан, отметив, что из-за их эгоизма еды лишаются многие медицинские работники, передаёт The Daily Telegraph.



Reuters

Из-за вспышки коронавируса всего за три недели британцы накопили продовольствия на сумму £1 млрд. Глава службы здравоохранения Англии Стивен Поуис пристыдил сограждан за бездумное скопидомство и эгоизм, пишет The Daily Telegraph.

Причиной столь резкого заявления чиновника стало то, что после продолжительных смен многие медицинские работники оказывались перед пустыми полками магазинов. И это притом, что производители увеличили выпуск товаров на 50%, отмечает издание.

Одна из медсестёр, работающая в отделении интенсивной терапии, опубликовала в интернете видео. В нём женщина сквозь слёзы сообщает, что она пришла в магазин после 48 часов дежурства и не смогла купить еды.

«Честно говоря, нам всем должно быть стыдно за то, что подобное происходит. Это недопустимо, — заявил Поуис во время пресс-конференции на Даунинг-стрит. — Речь идёт о тех самых людях, помощь которых может понадобиться нам или нашим близким в ближайшие недели. Крайне важно не накапливать продукты, не делать эгоистичные покупки, чтобы наши работники здравоохранения могли получить доступ к тому, что им точно так же нужно».

Присутствовавший на конференции министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Джордж Юстис заявил, что правительство не собирается вводить ограничения на выдачу продуктов. По его словам, этим вопросом уже занимаются сами владельцы супермаркетов.

«Будьте ответственными, когда вы ходите по магазинам, и думайте о других. Покупая больше, чем нужно, вы можете оставить без продуктов остальных. Нам всем необходимо сыграть свою роль, чтобы пройти через эту (эпидемию. — ИноТВ) вместе», — добавил министр.