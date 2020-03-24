Стало известно о готовности Японии перенести Олимпиаду максимум на год

24.03.2020, 4:53, Новости дня

Япония готова дать согласие на изменение времени проведения Олимпиады в Токио, но против отсрочки более чем на один год, сообщают источники в правительстве.

Такая позиция связана с тем, что в 2022 году запланированы зимние Олимпийские игры в Пекине, поэтому на два года переносить летние ОИ было бы проблематично, передает ТАСС со ссылкой на «Санкэй».

Сообщается, что 24 марта глава японского правительства Синдзо Абэ собирается провести телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Напомним, член МОК Дик Паунд сообщил, что есть данные о решение об отсрочке проведения летней Олимпиады.

«Игры не начнутся 24 июля, насколько я знаю», – сказал он.