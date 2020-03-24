 

Гутерриш призвал к глобальному прекращению огня в ситуации пандемии коронавируса

24.03.2020, 4:50, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник призвал к глобальному прекращению огня на фоне пандемии коронавируса.

«Пора заблокировать вооруженные конфликты и вместе сосредоточиться на истинной борьбе», – сказал Гутерриш, выступая перед журналистами по видеосвязи.

По состоянию на понедельник, в мире зафиксировано более 350 000 случаев заражения коронавирусом, более 15 000 скончались.

Гутерриш призвал воюющие стороны сложить оружие, прекратить авиаудары, создать гуманитарные коридоры и дать шанс дипломатии.

«Прекратите болезнь войны и боритесь с болезнью, которая бушует в мире, – сказал Гутерриш. – Для начала нужно прекратить боевые действия везде. Сейчас же. Это то, что нужно человечеству. Больше, чем когда-либо».

В то время как в мире бушует пандемия коронавируса, пошел 10-й год войны в Сирии и 6-й год кризиса в Йемене. Продолжаются конфликты в Африке, в том числе в Ливии. ООН выражает беспокойство по поводу эскалации междоусобных конфликтов в отдельных районах Южного Судана. Десятки миллионов человек по всему миру живут в положении вынужденных переселенцев и беженцев.

ООН продолжает работу на фоне пандемии. Большинство сотрудников штаб-квартиры в Нью-Йорке переведены на удаленную работу.

Гутерриш проводит виртуальные встречи с высокопоставленными представителями организации, чтобы обеспечить продолжение гуманитарных и миротворческих миссий и усилий по борьбе с коронавирусом, не подвергая опасности сотрудников и тех, кому они помогают.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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