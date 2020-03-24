Трамп не исключает возможность прекращения карантина

24.03.2020, 4:50, Новости дня

Президент Трамп заявил в понедельник, что рассматривает вопрос о том, чтобы возобновить работу экономики США, когда на следующей неделе заканчивается 15-дневный карантин. Его заявления прозвучали на фоне быстрого распространения коронавируса в стране, и подготовки больниц к волне смертей, связанных с COVID-19.

«Америка снова и скоро будет открыта для бизнеса», – заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме. «Мы не позволим превратить это в долговременную финансовую проблему».

Неделю назад Трамп издал рекомендации, которые, по его словам, направлены на замедление распространения вируса в течение 15 дней, включая ограничение ненужных поездок. Между тем, в некоторых штатах экономическая деятельность была приостановлена.

Наблюдая за потерей рабочих мест и резким падением на фондовых рынках на фоне кампании по своему переизбранию, Трамп в частном порядке выражал беспокойство своим помощникам и союзникам по поводу влияния введенных ограничений на долгосрочное состояние экономики.

Трамп заявил журналистам, что в ряде штатов с относительно низкими показателями заражения, можно возобновить экономическую активность. Президент сослался на Небраску, Айдахо и Айову, продолжая при этом держать в поле зрения ситуацию в очагах заражения в других штатах, таких как Нью-Йорк.

«Если бы это было до врачей, они сказали бы, давайте закроем на карантин весь мир», сказал Трамп.

Советник Трампа по экономике Ларри Кадлоу намекнул на возможное изменение действий администрации в интервью Fox News: «Президент прав. Лечение не может быть хуже болезни. Нам придется пойти на компромиссы». Белый дом рассмотрит «различные варианты», добавил он.

Трамп, который надеялся построить свою кампанию по переизбранию ноября на быстро развивающейся экономике США, теперь столкнется с сотнями, если не тысячами смертей от COVID-19. Многие из его союзников-республиканцев опасаются, что потери в экономике затруднят ему одержать победу в ноябре 2020 года.

Случаи заражения коронавирусом возросли более чем в 15 раз с момента появления рекомендаций на прошлой неделе. По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, больницах города находятся в нескольких шагах от полномасштабного кризиса. «Если мы не получим больше вентиляторов в ближайшие 10 дней, умрут люди, которым не нужно умирать», – сказал он.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, доверенное лицо Трампа, предостерегает от преждевременного отказа от карантина.

«Мой совет – следовать медицинским советам по сдерживанию вируса, – сказал он журналистам на Капитолийском холме. – Если мы сможем снизить давление на экономику, хорошо, но моя главная задача – убедиться, что распространение вируса остановлено, а сам он побежден, и нам просто придется страдать из-за экономических последствий».

Администрация Трампа настаивает на агрессивных мерах, чтобы остановить экономический удар, после того как президент потратил несколько недель, преуменьшая риски для здоровья, вызванные коронавирусом и его быстрое распространение.

В понедельник Федеральная резервная система США запустила ряд программ, чтобы поддержать экономику, страдающую от введенных ограничений, которые, по мнению ученых, необходимы для ограничения распространения коронавируса.

В то время как Трамп раздумывает над снятием некоторых ограничений, ряд его советников предупреждает, что ситуация с распространением вируса ухудшается.

«На этой неделе ситуация ухудшится», – заявил главный хирург США Джером Адамс на канале NBC. По его словам, американцы недостаточно серьезно относятся к рекомендации «оставаться дома».

Министр финансов Стив Мнучин заявил в воскресенье, что строгая изоляция, затрагивающая большую часть американского общества, может длиться от 10 до 12 недель или даже до начала июня.

Президент Трамп во время пресс-конференции заявил, что не рассматривает на введение новых ограничений на въезд в США, а также запрет на передвижение внутри США.

По последним данным в США зарегистрировано 42 700 случаев заражения новым коронавирусом, а также 541 смерть.