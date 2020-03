Мнение: На сланцевых нефтепромыслах США уволены десятки тысяч человек

24.03.2020

Блумберг нагнетает о начавшихся массовых увольнениях в американской сланцевой отрасли.

На сланцевых нефтепромыслах США уволены десятки тысяч человек

Один из самых болезненных кризисов в истории сырой нефти произошел всего шесть лет назад, когда резкое падение цен обошлось двумстам тысячам человек, почти половине всей рабочей силы занятой в этой индустрии, потерей их рабочих мест.

И теперь, распространение коронавируса в сочетании с войной цен на нефть между Россией и Саудовской Аравией, грозит нефтегазовой отрасли и ее работникам очередным опустошением

По словам Райана Ситтона, государственного нефтяного регулятора в штате Техас, на сланцевых месторождениях Пермского бассейна в Западном Техасе увольняют десятки тысяч техасцев, так как компании останавливают буровые работы. Начали появляться сообщения о сокращениях. На прошлой неделе, сервисно-буровая компания Canary LLC сократила 43 рабочих. А изготовитель нефтепромысловых труб Tenaris SA увольняет с завода в Хьюстоне 223 человека. Но самый большой, на настоящий момент, “выброс” пришел от Halliburton Co., крупнейшего в мире поставщика услуг по фрекинг-добыче, который уволил 3500 работников в своей штаб-квартире в Хьюстоне,

Сокращения следуют за резким падением цен на West Texas Intermediate, эталонную марку нефти в США. Фьючерсы в Нью-Йорке упали более чем на 60% в этом году, и у них была самая худшая неделя с 1991 года.

В то время как работники почти каждой отрасли находятся под угрозой замедления экономического роста, мало кто подвергается большему риску, чем те, кто работает в нефтяном секторе. Согласно отчету института Брукингса, регион Мидленд-Одесса в Западном Техасе, где доминируют Occidental Petroleum Corp. и Parsley Energy Inc., может быть полностью разорен. По его словам, более 40% рабочей силы в Мидленде заняты в отраслях с высокой степенью риска, в основном это нефть и газ, что является самым высоким показателем среди всех регионов США. В целом, численность рабочей силы в сфере услуг сегодня составляет около 316 000, что на 30% ниже, чем в 2014 году.

«Это как обухом по голове», – сказал Кендрик Тринидад, 25-летний работник, который сказал, что ранее он был фрекинг-супервайзером в Recoil Oilfield Services, а совсем недавно был переведен в «режим ожидания» до дальнейшего уведомления в другой нефтяной компании, Big Ass Tanks. Он помнит свое увольнение во время последнего большого спада 2015 года, а сейчас ему еще и приходится делать ежемесячные выплаты в размере 1100 долларов за свой трак. «Это нечто совсем новое, чего вы просто никогда не знали».

“Recoil потерял работу с рядом компаний, включая сланцевый гигант EOG Resources Inc, но на данный момент компания не увольняет никого из рабочих” – говорит Мэтт Копф, совладелец водо-перекачивающей компании. Он оспаривает, что Тринидад был супервайзером. Представитель Big Ass Tanks от комментариев отказался.

Сокращение рабочей силы является прямым результатом целой серии урезания капиталовложений на разведочные работы, на данный момент – порядка 12,6 миллиардов долларов. В общей сложности, по данным Rystad Energy, почти две трети из 100 миллиардов долларов глобального сокращения расходов может прийтись на сланцевые месторождения США. Для подрядчиков, ни один сервисный бизнес не пострадает больше, чем тот, который закачивает воду, песок и химикаты под землю, чтобы выдавить оттуда содержащиеся там углеводороды – процесс известный как гидравлический разрыв пласта. И на этот раз финансовый крах может навсегда утопить ту часть отрасли, которая смогла остаться на плаву полвека назад благодаря банковским кредитам.

«Есть слабые места», – сказал Дэн Эберхарт, генеральный директор компании Canary в Денвере. «Самые слабые нефтегазовые компании, нефтесервисные компании и банки, в большой степени связанные с нефтегазовым сектором, могут оказаться под волнами ещё до конца цикла, чтобы больше никогда не всплыть».

Ожидается, что выручка (до процентов, налогов, износа и амортизации) компании Halliburton, которая генерирует большую часть продаж в Северной Америке, упадут в этом году на 40% – до 2,2 миллиарда долларов, сказал в четверг аналитик Citigroup Inc. Скотт Грубер. Примечание для инвесторов: и ожидается падение выручки еще на 30% в следующем году.

Citi видит 40-процентное сокращение на рынке нефтяных услуг США – результат быстрого падения мирового спроса в сочетании с ожиданием затяжной ценовой войны. Это также привело к снижению международных ожиданий, что, в свою очередь, означает, что крупные конкуренты в сфере услуг – Schlumberger Ltd. и Baker Hughes Co. также должны увидеть двузначные цифры сокращения своих доходов и в этом и в следующем году, пишет Грубер. «Реальность отрезвляет», – написал на этой неделе в записке для инвесторов аналитик Capital One Люк Лемуан. «Даже до пандемии коронавируса и ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией ряд компаний находился на грани выживания».

Совокупная рыночная капитализация пяти крупнейших в мире нефтесервисов и производителей оборудования сегодня не может превзойти размер в 49 миллиардов долларов, – столько , в 2008 году, стоил только Transocean Ltd., крупнейший в мире владелец глубоководных буровых установок. Единственная акция ETF VanEck Vectors Oil Services «теперь едва может купить Happy Meal», добавил он.

По словам Moody's Corp., следующие четыре года будут иметь решающее значение для нефтесервисного сектора, так как задолженность североамериканских сервисных компаний в размере 32 млрд. долл. США должна быть выплачена в период до 2024 года.

Отсутствие резервов ценообразования для сервисных компаний начинает проявляться в тот момент когда их клиенты ищут скидки.

«Я призываю вас, как уважаемого поставщика, пересмотреть ваши цены в соответствии с этой миссией и сообщить нам о ваших корректировках в ближайшее удобное для вас время», – написал 11 марта главный операционный директор Parsley Energy Дэвид Делл'Оссо в письме, с которым удалось ознакомиться Bloomberg News. «В 2020 году, мы нацелены на миссию по разработке наших активов безопасным, эффективным и экологически ответственным способом при снижении затрат как минимум на 25%».

На этой неделе Вики Холлуб предупредила, не раскрывая подробностей, своих сотрудников в Occidental Petroleum об «агрессивных шагах», которые предпримет геологическая компания,.

«В ближайшие дни мы планируем предоставить вам более подробную информацию», – написала Холлуб в электронном письме, разосланном сотрудникам во вторник. «Некоторые меры, которые мы принимаем, будут временными во время этого кризиса, а другие могут быть постоянными».

Пресс-секретарь Basic Energy Services Inc. Трей Штольц (Trey Stolz) сказал, что компания пытается проявить творческий подход, хотя и в небольшом масштабе, предлагая бесплатно предоставлять инструменты для работы клиентам, арендующим одну из её буровых установок.

Компания Liberty Oilfield Services Inc. возвращается к своим старым наработкам, с помощью которых фрекинг-провайдер пережил последний спад в 2015 и 2016 годах, первым делом сократив зарплату исполнительных директоров на 20%, сказал генеральный директор Крис Райт. И все же – сказал Райт – этот спад сильно отличается от предыдущего.

«Значительно сократятся расходы, и, следовательно, количество клиентов», – сказал он. «Это принесет в индустрию структурные изменения, которые шли и раньше, но медленно и постепенно».

Ожидание будет нелегким для психики работников нефтяных месторождений, которые крайне обеспокоены как глобальной войной цен на нефть, так и пандемией вируса.

«Они потрясены и сильно напуганы», – сказала Кристиан Шпицмюллер, профессор психологии в Университете Хьюстона, которая изучает трудовые резервы нефтепромыслов. «Это похоже на надвигающийся идеальный шторм».

Доу Джонс продолжает счастливо ехать вниз. Еще совсем недавно было 29000+.

Рубль продолжает крутиться в районе 80.

На фоне падения цен на нефть, стало проще договорится о нефтяной сделке с Белоруссией – Батька Лукашенко таки получил свою желанную скидку. Как пишут https://www.rbc.ru/business/23/03/2020/5e78d2dc9a79475774af62aa?from=newsfeed, она составит 16 долларов за тонну

Что Москва получила в обмен на скидку, не уточняется. Подождем новостей о прогрессе интеграции Союзного Государства, если они конечно будут.