Кулеба подтвердил случаи заражения коронавирусом иностранцев после визита в Украину

24.03.2020, 4:37, Новости дня

Несколько граждан Молдовы после визита в Украину заразились коронавирусом. 23 марта на онлайн-брифинге это подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Посольство Украины в Молдове обратилось к молдавской стороне предоставить больше деталей относительно этой истории. Не знаю, они именно в Почаевской лавре заболели, но есть такие случаи заболевания граждан, вернувшихся с территории Украины. Это факт”, – отметил он.

20 марта министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну заявила, что из всех случаев заражения коронавирусом пять были завезены из-за границы: один – из России и четыре – из Украины.

Позже президент страны Игорь Додон рассказал на брифинге, что зараженные, прибывшие из Украины, посещали Почаевскую лавру в Тернопольской области.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 367 тыс., умерло больше 16 тыс. человек.

В Молдове по состоянию на 23 марта зафиксировано 109 случаев заражения коронавирусом, среди них один смертельный.

В Украине по состоянию на 23 марта официально подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один выздоровел.