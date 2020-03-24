Красный Крест отправит в Украину гуманитарную помощь – Кулеба

24.03.2020, 4:37, Новости дня

Международный комитет Красного Креста планирует направить в Украину груз с гуманитарной помощью, учитывая пандемию коронавируса. Об этом 23 марта на брифинге рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба Кабмина.

“Есть уже новость: Международный комитет Красного Креста готов отправить груз в Украину, который начал формироваться некоторое время назад. Но на фоне развертывания пандемии коронавируса были найдены еще дополнительные товары”, – сказал Кулеба.

По словам министра, груз уже сформирован и сейчас решается, каким образом доставить его в Украину.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 367 тыс., умерло больше 16 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 23 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом, три человека умерли, один выздоровел.