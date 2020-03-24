На борьбу с коронавирусом Украине нужно около $4 млрд – замглавы ОП

24.03.2020, 4:37, Новости дня

Дополнительные затраты Украины на борьбу с коронавирусной инфекцией составят около $4 млрд. Как пишет “Интерфакс-Украина”, об этом 23 марта заявила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив.

“Только на борьбу с коронавирусом мы уже ожидаем дополнительную потребность в размере порядка $3,5–4 млрд. Это те расчеты, которые мы обсуждаем, в том числе с МВФ. Речь идет и о закупке средств защиты, о финансировании медицины, о дополнительных выплатах врачам”, – сказала она.

По словам Ковалив, сейчас власти разрабатывают новый пакет законопроектов о поддержке бизнеса в период борьбы с коронавирусом.

“Прежде всего это будет касаться изменений в Трудовой кодекс и трудовые отношения, чтобы легализовать и удаленное место работы, и индивидуальный график работы – все те вопросы, с которыми к нам обращаются от бизнеса”, – пояснила чиновница.

Она добавила, что рассматривается возможность частичной компенсации и более гибкого регулирования больничных и простоев. “Государство будет готово взять на себя часть расходов на фонд зарплаты”, – заявила Ковалив.

По ее словам, Министерство финансов разрабатывает изменения в государственный бюджет на 2020 год, в котором должно быть предусмотрено сокращение расходов на $1,7 млрд.

“Из бюджета будут дофинансировать и фонд соцстраха, и фонд безработицы. Мы уже сейчас планируем увеличение финансирования этих фондов через увеличение дефицита госбюджета. Плюс мы увеличим расходную часть на около $1,7 млрд, или где-то на 51 млрд грн. Большинство статей бюджета, начиная от содержания чиновников, будет сокращено, много программ будут сокращены. Мы будем максимально ужимать госбюджет по всем расходам”, – сказала она.

Кроме того, Ковалив не исключает, что на срок от трех до шести месяцев будут урезаны “зарплаты отдельных органов, которые были рыночными и высокими”.

19 марта глава НБУ Яков Смолий говорил, что Украина активизировала переговоры с МВФ по программе расширенного финансирования, а также ведет консультации “о финансировании в пределах механизмов неотложной финансовой помощи, которую Фонд предусмотрел для стран с низким уровнем доходов и развивающихся экономик”. Он заявлял, что результаты переговоров появятся в ближайшие недели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 367 тыс., умерло больше 16 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 23 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один излечился.