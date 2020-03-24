Россия временно приостановила экспорт круп

24.03.2020, 4:35, Разное

Россельхознадзор с 20 марта временно приостановил экспорт всех видов круп. С письмом за подписью заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене территориальным органам ведомства ознакомились РБК и «Коммерсант».

Запрет введен сроком на десять дней до особых указаний рабочей группы по противодействию распространения коронавируса в России. На крупы в последнее время был повышенный спрос в России: компания Nielsen в начале марта зафиксировала рост продаж на 27,8%.

Поставщики стали повышать цены на крупы: в частности, стоимость гречки увеличилась на 15-20%. Свое решение они объяснили увеличившимися затратами на энергию, обслуживание зарубежного оборудования и транспортировку товаров. Сетевые магазины пытаются найти новых дистрибьюторов из-за ситуации.

Исполнительный директор Южного рисового союза Михаил Радченко рассказал «Коммерсанту», что ежегодно РФ экспортирует 180–230 тысяч тонн риса. Он отметил, что если временный запрет на экспорт не признают форс-мажорным обстоятельством, то экспортеры понесут убытки и должны будут платить штрафы за срыв контрактов.