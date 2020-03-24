Армения решила закрыть все кафе и рестораны

24.03.2020, 4:16, Новости дня

В Армении на неделю закрывают все кафе и рестораны из-за распространения коронавируса, сообщил глава правительства страны Никол Пашинян.

Он сообщил, что в стране зафиксирован 41 новый случай заражения. По его словам, «вызывает беспокойство география заражения», передает ТАСС.

Чтобы помешать дальнейшему распространению коронавируса, власти страны решили «на неделю прекратить работу всех кафе и ресторанов». Кроме того, будут приостановлены строительство и деятельность текстильных фабрик.

В Армении выявлено 235 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, Армения ввела режим ЧС из-за коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.