 

Армения решила закрыть все кафе и рестораны

24.03.2020, 4:16, Новости дня

В Армении на неделю закрывают все кафе и рестораны из-за распространения коронавируса, сообщил глава правительства страны Никол Пашинян.

Он сообщил, что в стране зафиксирован 41 новый случай заражения. По его словам, «вызывает беспокойство география заражения», передает ТАСС.

Чтобы помешать дальнейшему распространению коронавируса, власти страны решили «на неделю прекратить работу всех кафе и ресторанов». Кроме того, будут приостановлены строительство и деятельность текстильных фабрик.

В Армении выявлено 235 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, Армения ввела режим ЧС из-за коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Россиянка потеряла квартиру, оплатив ипотеку рублями из 90-х

11.02 / В сериале НВО по фильму “Паразиты” сыграет Руффало

10.02 / США пожаловались на сближение российских спутников с американским

26.02 / “Суд ЛНР” приговорил к 12 годам тюрьмы за шпионаж сотрудника луганского университета

02.02 / Brexit: ни один из вопросов в отношениях с ЕС так и не решен

14.02 / Центризбирком запустит мобильное приложение со всеми поправками в Конституцию

22.03 / Меркель озвучила новые правила жизни

04.02 / Путин пожелал Китаю с честью выйти из ситуации с коронавирусом

13.02 / Трамп предостерег Сенат от принятия резолюции, ограничивающей право президента вести военные действия против Ирана

04.02 / Путин заявил, что предложил поправки к конституции РФ не для того, чтобы продлить свои полномочия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска