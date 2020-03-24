 

Сирийские системы ПВО отразили атаку беспилотника в районе авиабазы Хмеймим

24.03.2020, 4:10, Новости дня

В районе авиабазы Хмеймим сирийские ПВО отразили атаку беспилотника. ЧП произошло в Джебле, в провинции Латакия, уточняет РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА.

Боевики, находящиеся в поселениях между Латакией и Идлибом, часто используют дроны для атак на базу Хмеймим, где находится техника ВКС России. Это нарушает договоренности, достигнутые 5 марта в Москве.

 



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