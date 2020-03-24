Мелания Трамп сдала тест на COVID-19, результат отрицательный

24.03.2020, 4:10, Новости дня

Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп сдала тест на коронавирус, результат анализа отрицательный. Об этом СМИ завил глава американского государства Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос журналистов, сдала ли его супруга тест, Трамп ответил положительно, добавив "отрицательный" на уточнение о результате теста.

Сам Дональд Трамп ранее также проходил проверку на коронавирус COVID-19, результаты анализа также были отрицательными, напоминает РИА Новости.

По данным Университета Джонса Хопкинса, проводящего подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 43 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончались свыше 570 человек. Более 50 процентов случаев заражения в стране фиксируются в штатах Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк, передает ТАСС.