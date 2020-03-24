Юлия Топольницкая сразила поклонников снимком с «большим беременным животом»

24.03.2020, 4:09, Разное

Юлия Топольницкая сразила фанатов фотографией с огромным животом. Поклонники были удивлены “интересным” положением актрисы.

На личной странице в Instagram Юлия Топольницкая продемонстрировала снимок, где видно «беременный живот», к которому она нежно прикасалась руками. Оделась актриса в свободное закрытое платье, розового оттенка и при этом счастливо смеется. В комментарии к посту написано, что снимок постановочный и сделан перед премьерой фильма «254 причин, чтобы жить».

Актриса выразила благодарность съемочной команде за чудесную работу. Ей удалось одурачить своих фанатов и друзей, так как фото произвело большой ажиотаж. Поклонников ошарашила фотография Юлии Топольницкой. Многие стали поздравлять ее с будущим пополнением, но самые внимательные подписчики поняли, что снимок не имеет буквального смысла.