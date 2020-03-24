Стоимость нефти WTI выросла на 5,4%

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24.03.2020, 4:08, Новости дня

В ходе торгов цены на нефть марок Brent и WTI показали рост на 4,6–5,4%, сообщают информационные агентства.

По данным на 4.08 мск, цена на Brent выросла до 28,26 доллара за баррель, на WTI – до 24,63. Таким образом, стоимость Brent показала рост на 4,6%, WTI – на 5,4%, передает ТАСС.

Напомним, обвал цен на нефть произошел после того, как участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о сокращении объемов добычи. Вторым фактором, влияющим на снижение стоимости, стала пандемия коронавируса.



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