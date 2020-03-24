Мнение: Бывший Лены Миро Шмаров – теперь главред “Ведомостей”: как нужно было довести мужика?!

24.03.2020, 4:01, Разное

С сегодняшнего дня главным редактором газеты “Ведомости”, и это хорошая новость, становится Андрей Шмаров. Общественности из старого ЖЖ он известен как бывший Лены lena-miro.ru Миро. При этом человек заслуженный, достойный, но как же его надо было довести, чтобы он написал такое про свою бывшую женщину? Ни один настоящий гражданин никогда о бывшей в таких выражениях не будет писать. Понимая, к тому же, что интернет помнит все. Но он написал. Значит, довела до белого каления человека. А она может – вы же читали ее посты? Грубовато, на мой вкус.

Как только не называли Андрея – “престарелый покровитель”, “мужичонка в возрасте”, “старый любовник”. Но он, на самом деле, совсем не старый. И, конечно, как всякий человек, работающий со словом, за хлесткой фразой в карман не лезет, особенно – когда речь идет о Лене. Мне даже больно за нее, когда по ней так – наждачной шкуркой.

Шмарову – 64 года, некогда ученый-экономист в НИИ Госплана СССР, научный редактор в Издательском доме «Коммерсантъ», один из основателей журнала «Эксперт», одноименного аналитического центра. В 2007 году стал гендиректором «Сноба», потом полгода был ведущим телеканала «Дождь» и до 2014 года — главным редактором просветительского интернет-канала «Проект 42». С тех пор, по его собственным словам, занимался «проектами на пересечении науки и СМИ», писал исследовательские статьи.

Свои интересы на сайте «Сноба» Шмаров описывает так: «Ценит качество жизни, прилично играет в теннис, завсегдатай джазовых клубов, картинных галерей и концертов классической музыки. Хорошо и нередко разбирается в том, что и когда выпить».

“У Шмарова понятная биография, он достойный человек”, – говорят о нем люди, которые его выдвинули. Непонятная только в одном пункте – как он умудрился связаться с Леной Мироненко?! Но седина в бороду – бес в ребро. Симпатичную провинциалку, фитоняшку можно и прихватить за бок, если жены нет.

Вот о чем мысль. Приходит человек на должность министра культуры или, к примеру, главреда солидного издания, а у него такой хвост – Лена Миро, которая попользовалась Андреем, а потом нашла себе американца, за которого и вышла замуж, свалив из России. И всплывают потом такие вот записи из ЖЖ. Народ, ну следите за базаром, что ли, особенно если вы те, кем себя позиционируете – коренные москвичи, ученые, интеллигентные люди наконец. Хотя выпить, конечно, может каждый. Но, вроде бы, он уточняет, что разбирается, что и когда выпить. Или нет? Но человек, повторюсь, очень достойный.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2543