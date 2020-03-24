 

Мнение: Коронавирус и Олимпиада

24.03.2020, 3:45, Разное

Олимпийский игр в Токио не будет. Во всяком случае, 24 июля игры не начнутся.

Член МОК Дик Паунд говорит, что Олимпийские игры в Токио будут отложены, вероятно, до лета 2021 года.

С 1896 года, когда состоялись первые современные  Олимпийские игры, спортивный форум  отменялся трижды. В 1916, 1940 и 1944 годах. И все три отмены – из-за мировых войн.

Токийская Олимпиада пока вроде бы не отменяется, а переносится на 2021 год…. Но все-равно как-то тревожно. Не к добру этот перенос…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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