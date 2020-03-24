Guardian – «нефтяная война» России и Саудовской Аравии подрывает международное сотрудничество

24.03.2020, 3:42, Новости дня

Москва и Эр-Рияд пытаются снизить цены на нефть, чтобы выдавить с рынка американских экспортёров, пишет The Guardian. По мнению издания, подобный подход двух стран лишь ведёт к ослаблению глобального взаимодействия, которое особенно необходимо для борьбы с кризисом коронавируса.



Reuters

Нефть имеет неприятную привычку играть роль в мировых кризисах. В начале 1973-го мировая экономика отмечала четверть века уверенного роста. К концу года золотой век завершился обрушением после того, как картель нефтедобывающих стран ОПЕК поднял стоимость нефти в ответ на западную поддержку Израиля в войне Судного дня, пишет The Guardian.

Резкий скачок цен на нефть был характерной чертой каждой последующей глобальной рецессии, но не текущей. На этот раз её, напротив, вызвало быстрое падение стоимости барреля чёрного золота, невиданное со времён войны в Ираке 2003 года, отмечает издание.

В этом случае цена на энергоноситель является скорее симптомом, чем причиной проблемы. Первое правило экономики заключается в том, что цена чего-либо определяется взаимосвязью спроса и предложения. А сейчас два крупнейших мировых добытчика — Саудовская Аравия и РФ — выкачивают как можно больше нефти при значительном падении спроса, поясняет The Guardian.

По словам издания, это дорого обходится обеим странам, особенно Саудовской Аравии, которая должна будет существенно сократить бюджет, чтобы компенсировать потерю нефтяных доходов. Но и Москва, и Эр-Рияд считают, что краткосрочные потери стоят того, чтобы «захватить большую долю рынка».

Их целью является сланцевый сектор США. Он быстро растёт, но имеет большие долги и требует, чтобы мировые цены на нефть были намного выше их текущего уровня для обеспечения своей рентабельности, подчёркивается в статье.

У ценовой войны есть не только экономическая, но и геополитическая составляющая. РФ не только обеспокоена конкуренцией со стороны американской нефти, но и «расстроена» санкциями, которые Вашингтон ввёл против «Роснефти» из-за её торговли с Венесуэлой, рассуждает The Guardian.

В теории падение цены на нефть должно способствовать экономическому росту. При удешевлении топлива издержки предприятий сокращаются, и потребители видят, что их заработная плата увеличивается. Но мы живём не в «необычные времена», считает издание.

Падение цен на нефть в начале автомобильного сезона в США, как правило, побуждает ещё больше американцев пересаживаться на личный транспорт. Но пандемия Covid-19 ставит под вопрос такое развитие событий.

Сегодня британские потребители также могут заполнить баки своих автомобилей на £10 дешевле, чем месяц назад. Но люди не собираются тратить сэкономленные деньги на посещение паба или кафе, потому что все они закрыты из-за карантина, обращает внимание The Guardian.

В конце прошлой недели цена на нефть выросла после того, как Дональд Трамп объявил, что поддержит американских производителей, увеличив стратегический запас США. Но с учётом того, что мировая экономика сталкивается с падением объёмов производства, которое не наблюдалось даже в период Великой депрессии, существуют серьёзные риски дальнейшего падения стоимости энергоносителя.

Вся эта ценовая война подрывает шансы глобального взаимодействия. Это вызывает особую тревогу на фоне кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, отмечает издание.

На его взгляд, ОПЕК больше не является той силой, которой она когда-то была, и попытка организации включить Россию в качестве своего рода ассоциированного члена закончилась неудачей. Тот факт, что Саудовская Аравия председательствует в G20, «лишь подтверждает слабость международного сотрудничества в то время, когда оно никогда не было столь остро необходимым».

С точки зрения Эр-Рияда, открытие вентилей на полную имеет смысл, потому что он считает, что может выиграть «гонку по нисходящей». Без сотрудничества с Россией ограничения на добычу в любом случае не сработают, а саудовской нефти полно, и её дёшево добывать.

Подход Владимира Путина «напоминает о временах холодной войны». Он пытается показать США экономическую мощь и явно шлёт предупреждение саудовцам о том, что им необходимо увеличить закупки российской военной техники, рассуждает издание.

«Но эта ситуация также вызывает тревожные ассоциации с 1930-ми, когда введение США тарифа Смута-Хоули вызвало зеркальные протекционистские меры. Политика «разори соседа ради собственного благополучия» снова вернулась», — заключает The Guardian.